5 desenhos e séries que você com certeza assistiu se é uma criança dos anos 90

Que os desenhos e séries da década de 90 são um sucesso, isso não há dúvidas. São diversas produções que marcaram esta época e muitas até hoje são destaque na televisão.

Pensando nisso, separamos 5 desenhos e séries lançados que marcaram toda uma geração, confira.

Doug

Falar de Doug e lembrar de seus apuros e aventuras, é recordar principalmente de seu grande amor, a Paty Maionese ❤️️. Lançado em 1991, o desenho é um grande sucesso.

Coragem, o cão covarde

“Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum”. Temos certeza que você leu essa frase lembrando da abertura de Coragem, o cão covarde, que conta a história de um cachorro que mora em um lugar distante com seus donos e os livra diariamente de monstros e criaturas “inesperadas” que aparecem na fazenda.

Rugrats: Os Anjinhos

Que tal ver o mundo do ponto de vista das crianças? Essa é a mensagem de Rugrats: Os Anjinhos, que narra a história de um grupo de bebês, amigos, que enfrentam seguidamente uma batalha contra a prima, Angelica Pickles.

Arnold

“Que papo é esse, Willis?”. Embora a série Arnold não tenha sido lançada necessariamente nos anos 90, desde sua origem ultrapassa gerações e faz grande sucesso com o protagonista e seu irmão, que após terem que lidar com a morte da mãe, vão morar com a família do rico empresário Philip Drummond.

A Familia Dinossauro

E se em um universo aleatório o mundo fosse povoado por dinossauros? Essa é A Família Dinossauros (1991), que conta a história de um chefe de família que lida com os desafios de sua rotina para garantir o sustento da casa. “Não é a mamãe!”, “Querida cheguei!”.