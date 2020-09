'Quantas cores você vê?' - O teste visual que está desafiando as pessoas nas redes

Esta paleta de cores poderia ser um teste para detectar daltonismo. Também poderia ser uma imagem para ajustar a tela do seu dispositivo eletrônico. Mas pouco importa a sua origem: o importante é que, essa semana, esse simples retângulo com diferentes tons de vermelho viralizou.

Tudo começou no Twitter, quando uma usuária perguntou: “Quantas cores você vê?” O tweet recebeu mais de 3.400 comentários e 3.700 retuítes até agora. A autora do post diz ver cinco, mas outros usuários não pensam o mesmo.

As respostas são bastante variadas. Entretanto, a resposta mais repetida é sete (embora haja pessoas que vêem oito, nove, doze ou treze). Muitos até marcaram com pontos quais são as diferentes barras que vêem.

E você, vê quantas cores? Faça o teste abaixo e descubra: