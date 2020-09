Marvel Studios faz homenagem a Chadwick Boseman em vídeo; assista

A Marvel divulgou, nesta segunda-feira (31), um tributo a Chadwick Boseman, intérprete do herói Pantera Negra, que morreu na última sexta-feira (28), vítima de um câncer de cólon.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Ed Sheeran anuncia nascimento da primeira filha

Anúncio da morte de Chadwick Boseman é o tuíte mais curtido da história

O vídeo mostra cenas de bastidores do filme, entrevistas com Boseman e depoimento do elenco e colegas da produção de Pantera Negra. Alguns dos Vingadores, como Chris Evans (Capitão América), Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) também prestaram homenagens ao ator.

No final do vídeo, o próprio Chadwick Boseman fala sobre a importância de representatividade de seu papel no longa. "É legal ver o que significa para as pessoas. Algumas vezes, na minha cabeça, eu ficava: 'Bem, o que isso significa para o mundo? Esse clima vale algo?'. E tenho que dizer que sim, e não por ser um escape, mas quando é feito do jeito certo, isso vira esperança para as pessoas".