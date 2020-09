A Linha: Curta brasileiro ganha o Emmy de inovação em programação interativa

O curta-metragem brasileiro "A Linha", de Ricardo Laganaro, foi anunciado nesta terça-feira (1º) como vencedor na categoria inovação em programação interativa. A produção ganhou no Festival de Veneza em 2019 o prêmio de Melhor Experiência em VR.

O filme conta a história de amor de Pedro, um entregador de jornal, e Rosa, na São Paulo dos anos 1940. O público, no entanto, é peça central, graças à tecnologia “hand tracking”, que permite interação. A narração, em inglês, é de Rodrigo Santoro.

Os prêmios serão entregues na cerimônia do Creative Arts Emmy Award, no dia 17 de setembro, de forma virtual.