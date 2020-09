Lady Gaga surpreende com máscaras inusitadas no VMA 2020

Se tem uma coisa que a cantora Lady Gaga faz é ousar no diferente e na premiação do Video Music Awards 2020 (VMA) o destaque foi para suas máscaras "inusitadas".

De chifres à ondas sonoras, a artista "deu o que falar" e as máscaras foram símbolos das apresentações de sucessos como Rain on Me, cantado com Ariana Grande, Chromatica II, Stupid Love, Enigma e 911, estas em performance solo.

Consolidada no cenário pop musical, Lady Gaga é conhecida por seus looks ousados. Confira a seguir quais foram as apostas da cantora para o VMA 2020:

Getty Images - MTV

Getty Images - MTV