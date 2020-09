'Grey's Anatomy', 'This Is Us' e 'O Grinch', as principais estreias de setembro no Amazon Prime

O Amazon Prime Video anunciou as novidades e lançamentos que farão parte de seu catálogo a partir de setembro de 2020. Entre os destaques está a chegada de “Grey's Anatomy”, o drama médico da ABC, com suas 16 temporadas, e que já foi renovada para novas temporadas – e a pandemia do coronavírus será abordada nos próximos episódios. A assinatura do Amazon Prime Video custa apenas R$ 9,90 e novos assinantes ainda ganham o primeiro mês de degustação.

Novas temporadas de “This is U”s, “The Americans, American Horror Story” e “Mr. Robot” chegarão na plataforma. “This is Us”, que já foi renovada para mais 2 anos, terá os episódios da 4ª temporada disponibilizados em setembro, enquanto “American Horror Story” verá sua 9ª sequência no streaming intitulada “1984” – uma trama repleta de mistérios aterrorizantes. Cinco amigos vão trabalhar em um acampamento e são assombrados pela iminente presença de um serial killer muito perigoso. Ao todo, os nove episódios poderão ser conferidos pelos assinantes.

A 4ª temporada de “Mr. Robot” também é uma das mais esperadas pelos fãs da série para ser adicionada ao streaming. A trama do programador (Rami Malek), que trabalha como hacker e tem diversos desafios em sua jornada, vai ter novos episódios adicionados à plataforma no próximo mês.

Já a série “The American’s”, drama histórico que se passa durante a Guerra Fria, chega ao Amazon Prime Video com suas seis temporadas e promete chamar atenção dos assinantes com sua trama repleta de conflitos. Para completar, outra estréia de setembro muito aguardada é a 2ª temporada de “The Boys”,, série sobre heróis que abusam de seus poderes e são confrontados por um grupo disfuncional de combatentes.

Confira a lista completa com as datas de estreia de cada um dos títulos:

1 de setembro: Gauguin – Viagem ao Taiti e O Escorpião Rei 5: O Livro das Almas.

4 de setembro: The Boys – 2ª temporada.

8 de setembro: Halloween (2018).

13 de setembro: Johnny English 3.0.

15 de setembro: Grey's Anatomy – 16 temporadas, Bones – 12 temporadas e Fear The Walking Dead – 5ª temporada.

20 de setembro: American Horror Story – 9ª temporada e Jogos Vorazes: A Esperança – O Final.

22 de setembro: O Mistério do Relógio na Parede.

25 de setembro: Fernando – 1ª temporada, Tell Me A Story – 2 temporadas e The Quarry.

27 de setembro: O Grinch (2019)

30 de setembro: Dora, A Aventureira – 2ª temporada, iCarly – 2ª temporada, Patrulha Canina – temporadas 2 e 3 e Bob Esponja – 2ª temporada.

