Grey’s Anatomy estreia no catálogo Amazon em setembro

Sucesso de audiência mundial, a série americana Grey’s Anatomy ganha espaço em mais uma plataforma de streaming. Desta vez, a produção da ABC ocupará o catálogo da Prime Vídeo, da multinacional Amazon.

Com todas as 16 temporadas disponíveis, a data de estreia da série médica no novo espaço está prevista para 15 de setembro.

Conhecida por suas histórias envolventes, Grey’s Anatomy conta a história de Meredith Grey (interpretada pela atriz Ellen Pompeo), filha de uma famosa cirurgiã, que tem que lidar com o drama deste “título” para se destacar e o mostrar seu real talento para a medicina.

Embora o cenário atual de saúde ao redor do mundo, os fãs de Grey’s Anatomy podem ficar tranquilos, pois além das temporadas já disponíveis, a série está confirmada para a 17ª jornada de episódios e está programada para futuras gravações.