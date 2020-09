Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' vai se reunir para especial de 30 anos da série

Em comemoração aos 30 anos da série, o elenco de "Um Maluco no Pedaço" vai se reunir para um especial da HBO Max. O seriado foi exibido nos EUA de 1990 a 1996 por seis temporadas. Já no Brasil, fez sucesso no SBT a partir de 2000.

O especial vai contar com a presença de Will Smith, protagonista da série, além de Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro e do DJ Jazzy Jeff.

A gravação está prevista para o dia 10 de setembro. Já a estreia está marcada para o fim de novembro na HBO Max.