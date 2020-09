O Problema dos Três Corpos: Criadores de 'Game of Thrones' adaptam série para a Netflix

David Benioff e D.B. Weiss, os nomes por trás da adaptação de "Game of Thrones" para a televisão, estão trabalhando em uma nova versão de uma série de livros. Desta vez, a dupla se junta a Alexander Woo para adaptação da trilogia chinesa "O Problema dos Três Corpos", agora para a Netflix.

"David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo têm experiência em lidar com sagas ambiciosas no tempo e no espaço", afirma Peter Friedlander, vice-presidente de conteúdos originais da Netflix em comunicado.

A série de Cixin Liu, lançada em 2008, aborda o contato de humanos com seres alienígenas. "A trilogia de Cixin Liu é a série de ficção científica mais ambiciosa que já lemos, levando os leitores em uma jornada dos anos 1960 até o fim dos tempos, da vida em nosso ponto azul claro às distantes franjas do universo", afirmou a dupla.