Whoopi Goldberg sugere construção de Wakanda em parque da Disney

A morte de Chadwick Boseman na última sexta-feira (28) causou comoção entre a comunidade artística, principalmente pelo marco de representatividade que "Pantera Negra" (2018), protagonizado por ele, é. Boseman morreu aos 43 anos, após uma batalha contra um câncer de cólon por quatro anos.

Por conta disso, a atriz Whoopi Goldberg usou as suas redes sociais para fazer uma sugestão para a Disney: construir Wakanda em algum dos parques.

Wakanda forever / Reprodução

"Prezados responsáveis pela construção de novas experiências na DisneyLand e na Disney World, nós realmente não precisamos de outro reino de 'Frozen', mas de Wakanda", pediu ela por um tuíte no domingo (30).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Em 2019, a Disney anunciou uma expansão Marvel no California Adventure Park, mas ainda não foi falado nada sobre a versão de Wakanda. Como Whoopi apontou, há diversas atrações dedicadas às princesas Elsa e Anna, de "Frozen, incluindo "Frozen Ever After".