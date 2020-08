Viralizou: fã de Ivete batiza as duas filhas e o filho com o nome da cantora baiana

As definições de ‘fã’ foram atualizadas com sucesso. Na última semana, viralizou um vídeo com um trecho de uma entrevista que Ivete Sangalo concedeu ao humorista Danilo Gentili no extinto programa ‘Agora é Tarde’, em dezembro de 2012.

A cena, exibida originalmente pela Band, mostra a cantora baiana chocada ao conhecer ‘uma família de Ivetes’. Danilo pergunta à uma plateia de fanáticos por 'Veveta' se alguém ali já fez alguma loucura pela ídola.

É quando uma mãe apresenta o nome de seus filhos. As duas meninas se chamam ‘Ivete’ e ‘Yveti’. Entretanto, o momento que parece surpreender mais a cantora é quando a mãe revela que seu filho também chama-se Ivete.

Ivete ri e pensa tratar-se de uma brincadeira ou pegadinha do apresentador. O nome de Ivete foi parar nas trending topics do twitter por causa do vídeo. Confira o trecho que viralizou abaixo: