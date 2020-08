'They Don't Care About Us': Spike Lee atualiza clipe de Michael Jackson com protestos antirracistas

O clipe de "They Don't Care About Us", de Michael Jackson, ganhou uma nova versão neste final de semana, dirigida por Spike Lee.

O novo vídeo foi lançado neste sábado (29), data em que Michael Jackson completaria 62 anos. Spike Lee misturou cenas dos clipes originais, um gravado no Brasil em 1996 e outro em uma prisão, com imagens dos protestos contra o racismo ao redor do mundo em 2020.

O clipe mostra manifestações nos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, além de África do Sul, Espanha, Brasil e Finlândia. "Grandes canções de protesto não podem envelhecer, ficar obsoletas ou irrelevantes porque a luta ainda continua", disse Spike Lee.

"É por isso que 'They Don't Care About Us' é o hino durante este mundo caótico e pandêmico em que todos vivemos. Para comemorar o dia do nascimento de Michael Jackson, fizemos o curta-metragem de 2020 para continuar a luta pela igualdade para todos."