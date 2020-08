Lady Gaga aparece com diferentes máscaras no VMA 2020 e chama atenção da internet

Seguindo as recomendações para evitar o novo coronavírus, Lady Gaga foi criativa e usou seis máscaras diferentes durante a premiação do VMA 2020 (MTV Music Video Awards) neste domingo (30).

A cantora foi a mais premiada da noite, com cinco estatuetas, incluindo Melhor Fotografia, Música do Ano e Melhor Clipe de Colaboração por "Rain on Me", com Ariana Grande. Ela também recebeu o prêmio de Artista do Ano e foi homenageada com o primeiro Tricon Award por seu trabalho em diferentes áreas, como música, cinema e moda.

Gaga usou vários looks, um para o tapete vermelho, para receber cada prêmio e para a performance. Em todos eles, a cantora colocou algum tipo de máscara e fez sucesso no Twitter. Confira alguns comentários:

Estou abismado com a diversidade de máscaras da Lady Gaga.#VMAs pic.twitter.com/IOqxAXlzWS — Marcos Vinícius || WakandaForever 🖤 (@Marcos88057444) August 31, 2020

se a lady gaga lançasse uma linha de máscaras para se proteger contra o coronavirus, eu comprava#VMAs pic.twitter.com/NwJrhU9vVN — larissa a+ surtada. | rest in power, king. 🖤 (@arreagastic) August 31, 2020

Gente e as mascaras da lady Gaga uma mais lokaaa que a outra KKK#VMAs pic.twitter.com/r5aW2vLINX — Guilherme Arthur (@GuilhermeA_C) August 31, 2020