Seis destaques da Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo

Na onda de eventos físicos migrando para o ambiente online, os paulistanos – e a internet, é claro – têm mais uma opção gratuita para ver filmes do mundo inteiro. A 1ª edição da Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo começa nesta terça-feira (1º) e vai até o dia 31, com programação diária de obras.

Quase como em um festival físico, os filmes têm sessões às 19h e 22h, todos os dias. No total, 21 países estão representados entre produções que vão de curtas a longas de ficção, animação e documentários.

O melhor é que o evento vai entrar para o calendário anual do estado de São Paulo, segundo Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa. A programação completa e as sessões podem ser vistas em CulturaEmCasa.com.br. Confira alguns destaques!

Hindi Medium (Saket Chaudhary, Índia, 2017)



Freepik

Sexta (4) e segunda-feira (7), às 22h – disponível da estreia ao fim do mês

Neste filme de Bollywood, um casal de jovens indianos (Irrfan Khan e Saba Qamar) está com uma difícil missão pela frente: fazer com que sua filha, ainda criança, tenha a melhor educação de todo o país, estudando em uma prestigiada escola que ensina em inglês. O objetivo é que, assim, eles sejam aceitos na elite de Nova Déli. O problema é que a tarefa será mais difícil do que imaginavam e eles terão muitas aventuras no caminho.

Pequenos Gigantes (Keith Behrman, Canadá, 2018)

Divulgação

Sexta (11), às 22h, e sábado (19), às 19h – sessões únicas

Franky Winter (Josh Wiggins) e Ballas (Darren Mann) são dois amigos adolescentes comuns, populares na escola e com as garotas, estrelas do time de natação. Porém, tudo muda e a vida vira de cabeça para baixo quando eles ficam bêbados e se metem em um incidente em uma festa de aniversário. Um filme sobre amizade, autodescoberta e o poder do amor sem rótulos.

Férias (Thomas Arslan, Alemanha, 2007)

Divulgação

Sexta-feira (18), às 22h – disponível da estreia ao fim do mês

Em busca de tranquilidade, uma família vai curtir as férias em uma casa de veraneio remota, na região da Alemanha de Uckermark. O que Anna, Robert e seu filho adolescente Max não esperam, entretanto, é a chegada do resto da família, para tirar a paz de qualquer um. Parentes aparecem, dando um outro significado às férias.

Dafne (Frederico Bondi, Itália, 2019)

Divulgação

Sábado (19), às 22h – disponível da estreia ao fim do mês

Dafne (Carolina Raspanti) é uma determinada e talentosa jovem com síndrome de Down que, logo após a morte de sua mãe, precisa aprender a se conciliar com o seu pai Luigi (Antônio Piovanelli), com quem nunca teve uma convivência exemplar. Percebendo que só possuem um ao outro, eles são obrigados a aprender a compreender suas próprias diferenças.

Pecados Antigos, Longas Sombras (Alberto Rodriguez, Espanha, 2015)

Divulgação

Domingo (20) e quarta-feira (30), às 22h – da estreia ao fim do mês

Em um pequeno povoado, que parece ter ficado no passado, duas adolescentes desaparecem durante uma festa. Juan (Javier Gutiérrez) e Pedro (Raúl Arévalo) são dois policiais de Madri, na Espanha, enviados para a investigação do caso. Por mais que sejam completamente diferentes ideologicamente, eles precisam superar tais desavenças durante o trabalho de solução.

Bardsongs (Sander Fracken, Países Baixos, 2010)

Divulgação

Sábado (26), às 22h – disponível por 7 dias a partir da estreia

Três contos populares – do Rajastão, da África Ocidental e do Ladakh – servem como pano de fundo para falar da beleza na simplicidade da vida humana. O foco está nas semelhanças entre três mundos: o de Sahir, que se recusa a emitir juízos sobre o seu destino; o de Bouba, aluno de uma escola corânica que tem de responder a uma pergunta sobre conhecimento; e o de Sonam, que precisa vender sua dzo – um animal híbrido entre yak e vaca – e parte pelos himalaias.