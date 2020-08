Festival de Veneza cria prêmio para homenagear mulheres no cinema

A próxima edição do Festival de Cinema de Veneza terá uma novidade em homenagem às mulheres da sétima arte. Em seu 77º ano, o evento estreia um novo prêmio exclusivo para aquelas que atuam por trás e em frente às câmeras para produzir o melhor que o cinema pode oferecer.

Chamado de WiCA | Women in Cinema Award, ele será entregue no dia 8 de setembro por um júri especial formado por jornalistas internacionais.

A premiação não é exclusiva para mulheres, mas também poderá ser entregue para homens que colocam elas no centro de seu trabalho ou valorizam o trabalho delas ao longo de sua carreira. Os prêmios serão entregues pela escritora e atriz Claudia Conte e, apesar da lista de vitoriosos ser anunciada só em setembro, dois nomes já foram revelados para homenagens especiais: a escritora, autora e radialista italiana Chiara Tagliaferri e o autor alemão Christian Petzold.

A italiana é conhecida no país por, ao lado de Michela Murgia, ter criado um podcast chamado de "Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi", que conta histórias de mulheres incríveis e com trajetórias de vida fora do padrão. O sucesso foi tanto que ele virou um livro best seller da editora Mondadori.

O Festival de Veneza se estenderá entre 2 e 12 de setembro deste ano.