Venda de livros digitais cresce 115% em três anos no Brasil

Uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostrou que o mercado editorial aumentou em 115% o faturamento com compra de conteúdos digitais nos últimos três anos.

Só no ano passado, o total de receita para esses produtos foi de R$ 103 milhões, com venda de 4,7 milhões de unidades. As categorias mais compradas foram ficção (literatura infantil, juvenil e poesia) e não-ficção (biografias, autoajuda e negócios), com 60% do total das vendas, e científico-técnico-Profissional, com 40%.

Para tentar atender o crescimento da demanda, o acervo de livros digitais também vem aumentando. Hoje já são 71 mil títulos, o que representa um crescimento de 37% desde 2016.Destes, 92% são e-books e o restante audiolivros.

Porém esse aumento de faturamento está longe de alcançar o de livros físicos (que teve aumento de 6% ano passado). Os digitais representam apenas 4% do mercado editorial brasileiro atualmente, de acordo com a pesquisa. Nas editoras maiores, os livros digitais já representam 7% do faturamento.