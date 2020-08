'Largados e Pelados': dupla tenta sobreviver nas savanas da Namíbia

A Band exibe na segunda-feira (31), às 22h45, “Namíbia”, 16º episódio do aclamado reality show Largados e Pelados. Apresentado por Paloma Tocci, o programa é produzido pelo canal Discovery.

A triatleta Lindsey Leitelt e o instrutor de vida selvagem Luke McLaughlin vão parar nas savanas da Namíbia, país do sudoeste da África. Por lá, eles terão de enfrentar perigosas mambas-negras, uma das cobras mais venenosas do continente africano, além de leopardos e babuínos que se tornam ferozes quando se sentem acuados. Como se não bastasse isso, a falta de comida, o fogo e a dificuldade de transitar entre árvores e arbustos espinhosos acabam ameaçando a permanência dos dois no local.

A cada semana, a atração mostra um homem e uma mulher que são deixados nus em um ambiente selvagem por 21 dias, podendo desistir a qualquer momento. A dupla recebe apenas uma bolsa de couro contendo um diário, um colar-microfone, um item de escolha pessoal e uma câmera infravermelha para filmagens noturnas.

Ao final do desafio, os sobreviventes são resgatados e avaliados pelo modo como conseguiram lidar com todos os imprevistos. Largados e Pelados vai ao ar toda segunda-feira, às 22h45, na tela da Band.