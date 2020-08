5 obras do neurocientista Oliver Sacks para entender os distúrbios cerebrais

Há cinco anos, em 30 de agosto, morreu o escritor britânico Oliver Sacks – aos 82 anos, vítima de um câncer. Neurocientista, Sacks desbravou questões fascinantes sobre o cérebro humano e compartilhou essas histórias em dezenas de livros.

Sua destreza narrativa – que já foi comparada à de Freud, no relato de casos clínicos – ficou evidente em livros como "O Homem que Confundiu sua Mulher com um Chapéu" e "Tempo de Despertar", que foi adaptado para o cinema em 1990 com o atores Robin Williams, no papel do protagonista, e Roberto De Niro, como paciente.

Selecionamos cinco de suas mais famosas obras, que explicam muito sobre distúrbios complexos como alzheimer, parkinson, autismo, daltonismo, cegueira, esquizofrenia e surdez. Confira:

1. Tempo de despertar





Usando uma nova droga, o neurologista Oliver Sacks conseguiu, entre 1969 e 1972, despertar vários pacientes de encefalite letárgica do estado em que viviam desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando ocorreu um surto da chamada "doença do sono". Tempo de despertar traz um minucioso relato das vivências desses pós-encefálicos – os labirintos interiores em que viviam, o mundo onírico a que estavam presos, a aflição que sentiam nos raros momentos de vigília -, formando um conjunto único de pequenos dramas. Compre a partir de R$ 59,92.

2. A ilha dos daltônicos





Em A ilha dos daltônicos, o cientista e neurologista Oliver Sacks comprova que é um homem que se apaixona, que possui uma inteligência intensamente refinada pelo trabalho e que é um excelente narrador. As narrativas deste livro nascem nos arquipélagos do Pacífico. De lá vêm reflexões sobre a natureza do tempo geológico profundo, a disseminação das espécies, a gênese das doenças. Compre a partir de R$ 50,32.

3. Um antropólogo em marte





O que têm em comum o pintor que, em decorrência de um acidente, passa a enxergar o mundo em preto-e-branco, o rapaz cujas únicas lembranças se restringem ao final dos anos 60 e o exímio cirurgião tomado por todo tipo de tiques (verbais e físicos) na vida cotidiana? Para o neurologista Oliver Sacks, esses não são apenas casos clínicos extraordinários. Compre a partir de R$ 26,99.

4. Vendo vozes





"O que é necessário para nos tornarmos seres humanos completos? O que denominamos nossa humanidade dependerá parcialmente da linguagem? O que acontece conosco se não aprendermos língua alguma? A linguagem desenvolve-se de um modo espontâneo e natural ou requer contato com outros seres humanos?" Numa fascinante incursão pelo universo dos surdos, Oliver Sacks procura responder a questões como essas. Compre a partir de R$ 20,00.

5. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu





Em O homem que confundiu sua mulher com um chapéu, estamos diante de pacientes que, imersos num mundo de sonhos e deficiências cerebrais, preservam sua imaginação e constroem uma identidade moral própria. Aqui, relatos clínicos são intencionalmente transformados em artefatos literários, mostrando que somente a forma narrativa restitui à abstração da doença uma feição humana, desvelando novas realidades para a investigação científica e problematizando os limites entre o físico e o psíquico. Compre a partir de R$ 79,90.

