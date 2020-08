'BGS Day': Feira de games faz nova live com convidados internacionais e mais

A Brasil Game Show promove, neste sábado (29), mais uma live com convidados internacionais e programação especial, desta vez em homenagem ao Dia Internacional do Gamer. A "BGS Day – Especial Dia do Gamer" terá início às 13h, nos canais da feira no YouTube, Twitch e Facebook.

Entre os participantes estão Tommie Earl Jenkins, ator de Death Stranding, um dos jogos mais aclamados de 2019. Outro que será entrevistado é D.C. Douglas, intérprete de Albert Wesker na franquia Resident Evil – e que participou da BGS 2019.

Já representando o mercado brasileiro, Ricardo Juarez, responsável pelas vozes de Kratos, em God of War, e Hellboy, em Injustice 2, fala sobre seus 20 anos de carreira. Quem gosta de cosplay terá o “Momento Marvel”, com apresentação de Luciano Amaral, da ESPN.

Os fãs de e-sports poderão conferir a estreia do campeonato feminino de CS:GO (Counter Strike: Global Offensive), com partidas envolvendo seis equipes. Já a final da BGS Home Jam BB vai premiar estudantes que criaram um videogame do zero em 48 horas.

Durante toda a apresentação, serão disponibilizados QR Codes e códigos de desconto para produtos oficiais e de empresas parceiras da feira de videogames, como Logitech, Panini, OEX, Outback e Warrior.