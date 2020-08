Sucesso de Bella Thorne em site adulto provoca ira de outras 'cam girls'

A atriz Bella Thorne anunciou a entrada no site adulto Only Fans e arrecadou, de uma única vez, o equivalente a R$ 11 milhões. No entanto, o sucesso de Bella teria prejudicado outras cams girls, que se valem da plataforma para se sustentar, segundo o TMZ.

A assinatura cobrada por Bella, que foi atriz da Disney, é de US$ 200 para o fornecimento de três fotos. Muitos dos clientes acreditaram que seriam nudes, mas Bella enviou fotos sensuais. Vestida.

Como os assinantes se sentiram lesados, a Only Fans está modificando suas regras, abaixando o teto do valor da assinatura para US$ 50. Também vão demorar mais tempo para pagar as meninas – antes o dinheiro vinha em sete dias. Agora, a plataforma tem até um mês para pagar.

Com isso, as meninas menos famosas estão furiosas com a atriz, que acreditam que o site está devendo dinheiro à atriz e por isso está repassando de maneira mais lenta.