Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá filmes online de 21 países

O governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (29), a Mostra Internacional de Cinema Virtual, que acontecerá do dia 1º ao dia 30 de setembro.

Neste ano, a mostra será totalmente online, com 33 filmes de 21 países, sendo 22 longas de ficção, 2 animações e 9 documentários. A programação é gratuita, com sessões todos os dias às 19h e às 22h, exibidas na plataforma Cultura em Casa.

Alguns filmes terão exibições únicas, mas a maioria ficará disponível após a sessão, por um período limitado.

Entre os destaques da programação estão "Hindi Medium" (2017), um dos filmes de maior bilheteria da Índia, "Giant Little Ones" (2018), do Canadá, "Férias" (2007), da Alemanha, e "Dafne" (2016) , grande aposta do cinema italiano. Confira a programação completa aqui.