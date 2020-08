Macaulay Culkin, no twitter: "E aí, querem se sentir velhos? Eu tenho 40 anos."

Macaulay Culkin acaba de completar 40 anos. Para provocar seus fãs, o ator americano publicou, em sua conta no twitter: "E aí, pessoal? Querem se sentir velhos? Eu tenho 40 anos."

O tweet viralizou e até o momento já teve mais de 3,3 milhões de curtidas, 587 mil compartilhamentos e 65 mil comentários.

Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Culkin ficou famoso no início dos 90, quando estrelou – ainda criança – filmes de enorme sucesso como 'Esqueceram de Mim, 'Meu Primeiro Amor' e 'Riquinho'.

Entretanto, em 1994, o ator, nascido em 1980, aposentou sua carreira de ator para 'viver uma vida normal', matriculando-se em um colégio.

Sua adolescência, no entanto, ficou marcada por problemas envolvendo drogas e brigas por motivos financeiros com o seu pai. Em 2003 ele retomou a sua carreira cinematográfica, no drama 'Party Monster'.