Veja a programação de lives deste fim de semana, 29 e 30 de agosto

Diversas lives ocorrem neste fim de semana entre sexta-feira, 28, sábado, 29 e domingo, 30 de agosto. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Na sexta-feira, Roberta Miranda faz uma apresentação às 22h45, que também será transmitida pela Band.

No sábado, Wesley Safadão se encontra com Bruno e Marrone às 20h, e os fãs de música sertaneja podem acompanhar a live da festa do Peão de Barretos, com nomes como Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Rionegro e Solimões e Edson e Hudson.

Confira a programação completa com as principais lives do fim de semana:

Sexta-feira, 28/08

Dose Certa (part. Xande de Pilares e Arlindinho) – 18h30 (YouTube)

Diego e Arnaldo, Allana Macedo e Gino e Geno – 19h (YouTube)

Tássia Reis – 19h (YouTube)

Day & Lara – 19h30 (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

George Henrique e Rodrigo – 20h (YouTube)

Anna Catarina – 20h (YouTube)

Bruno e Barretto – 20h (YouTube)

Loubet – 20h (YouTube)

Ao Cubo – 20h (YouTube)

Clama Brasil (Cassiane, Kemilly Santos, Sarah Farias e mais) – 20h (YouTube)

Eric Land – 20h30 (YouTube)

Carlos & Jader – 21h (YouTube)

Marsena – 21h (YouTube)

Aline Rocha – 22h (Aplicativo BeApp)

Angel Olsen – 22h (Site oficial)

Dawes – 22h (Site oficial)

Roberta Miranda – 22h45 (YouTube)

Sábado, 29/08

Festival Sarará (Lagum, Rosa Neon, Kdu dos Anjos e mais) – 16h (YouTube)

Lauana Prado e Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

Luan Estilizado – 16h (YouTube)

Luka – 17h (YouTube)

Live Festa do Peão de Barretos (Gusttavo Lima, Matogrosso & Mathias, Gian & Giovani e mais) – 18h (YouTube)

Zizi Possi – 19h (YouTube)

Megan Thee Stallion – 19h (Site oficial)

Wesley Safadão e Bruno e Marrone – 20h (YouTube)

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Os Paralamas do Sucesso – 20h (YouTube)

Leci Brandão – 20h (YouTube)

Banda Crazy – 20h (YouTube)

Mato Seco – 21h (YouTube)

Mariene de Castro – 21h (YouTube)

Björk – 23h (Site oficial)

Domingo, 30/08

DJ Marcio Fernandes – 12h (YouTube)

Mc Koringa – 14h (YouTube)

Maneva, Deko e Julies – 15h (YouTube)

Maria Cecília & Rodolfo – 15h (YouTube)

Festival de Música: (Arthur Xará, Bruna Fulô, D’Corpo Inteiro, Flavia e Sarah e mais) – 16h (YouTube)

Jussara Silveira e Luiz Brasil – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)