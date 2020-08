Cobra Kai: Série que continua ‘Karatê Kid’ estreia na Netflix

Saudosistas dos anos 1980 ganham nesta sexta (28)um prato cheio. “Cobra Kai”, série sequencial aos filmes de “Karatê Kid”, que fizeram sucesso também com continuações nas décadas seguintes, tem suas duas temporadas disponibilizadas na Netflix.

A trama se passa 34 anos depois do filme original. Johnny Lawrence fracassado, em busca de redenção, reabre o infame dojo Cobra Kai, reavivando sua rivalidade com o bem-sucedido Daniel LaRusso. Nos papeis, estão William Zabk e Ralph Macchio, respectivamente, os dois atores do primeiro título, de 1984.

Bem recebida pela crítica, a comédia dramática, lançada pelo YouTube Premium em 2018, já está com uma terceira temporada em produção pela plataforma de streaming.