'Brooklyn Nine-Nine' tem estreia da oitava temporada adiada para 2021

A pandemia do novo coronavírus atrapalhou a produção de muitas séries. A comédia "Brooklyn Nine-Nine", de Michael Schur, está no bloco de atrações que tiveram a estreia de novas temporadas adiada.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Segundo o site TV Line, a série, ambientada em uma delegacia de polícia nova-iorquina, só passa a apresentar a oitava temporada a partir de 2021. A NBC, que exibe "Brooklyn Nine-Nine", também adiou "Manifest"e "New Amsterdam".

Não há, no entanto, data exata prevista para o lançamento dos novos episódios.