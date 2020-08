3 festivais de cinema gratuitos para ver em casa a partir desta sexta

Dessa vez não tem desculpa. Está rolando um programão de cinema para você mergulhar na produção audiovisual de diferentes países, tudo de graça e online. Tem o 8º Panorama Digital do Cinema Suíço, a Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa e o Festival Internacional de Cinema LGBTI. É só se planejar e aproveitar.

Com correalização do Sesc São Paulo e do Consulado da Suíça em São Paulo, o 8º Panorama Digital do Cinema Suíço, que começou na quinta (27) e vai até o dia 6, exibe produções do país europeu. São 14 longas-metragens e dois programas de curtas, incluindo filmes recentes e que percorreram o circuito de festivais. O diretor Alain Tanner, expoente da Nouvelle Vague – “Nova Onda”, movimento artístico do cinema francês –, que transformou o cinema suíço e mundial nos anos 1960, tem destaque.

Começando hoje, a Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa apresenta novos títulos, assim como uma seleção especial histórica de filmes que estiveram no evento nos últimos 15 anos. Fruto da parceria entre o Instituto da Cultura Árabe e o Sesc São Paulo, ela vai até dia 27 e tem na programação encontros online com participação de diretores e convidados especiais.

O Festival Internacional de Cinema LGBTI, também com início hoje, exibe, em sua 5ª edição, 14 produções audiovisuais com narrativas sobre diversidade sexual e de gênero, oriundas de vários lugares do mundo, como Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Eslovênia, Espanha e Uruguai. A programação vai até domingo.

SERVIÇO

Festival Internacional de Cinema LGBTI. www.votelgbt.org/flix. Até domingo. Gratuito.

Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa. www.mundoarabe2020.icarabe.org. Até dia 27. Gratuito.

8º Panorama Digital do Cinema Suíço. www.sescsp.org.br/panoramasuico. Até dia 6. Gratuito.