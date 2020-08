10 filmes e séries entre os preferidos dos brasileiros (que não estão nas plataformas de streaming)

Os serviços de streaming de vídeos podem ser a nova coqueluche do brasileiro, mas muitos de filmes e séries que estão entre os preferidos do público brasileiro ainda não estão disponíveis neste tipo de serviço. E continuam movimentando o mercado com versões em DVDs e Blu-Rays. Selecionamos os 10 títulos mais populares no e-commerce da Amazon no momento. Confira:



1. Esta edição da animação "Caverna do Dragão", com todos os episódios da série que tanto encantou o público muitos anos antes do sucesso cinematográfico de "O Senhor dos Anéis". Compre a partir de R$ 89,90.



2. O DVD de "Batman Silêncio", filme de animação original DC Universe. Compre a partir de R$ 29,90.



3. Este DVD "Sandy & Junior" mostra o show ao vivo no Maracanã que fez parte da turnê de reencontro da dupla. Compre a partir de R$ 32,90.



4. O Blu-ray da animação "Homem-Aranha: No Aranhaverso", que venceu todos os prêmios em 2020. Compre a partir de R$ 29,90.



5. O filme "Jojo Rabbit", vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado neste ano. Compre a partir de R$ 39,90.



6. O DVD duplo de "O Auto da Compadecida", que vem com a versão em filme e a versão em minissérie e é considerada a melhor adaptação televisiva da obra de Ariano Suassuna. Compre a partir de R$ 19,90.



7. O Blu-ray da minissérie "Watchmen" da HBO, que é simplesmente imperdível. Compre a partir de R$ 129,90



8. O Blu-ray de "Cinderela", este clássico da Disney é a animação mais vendida da Amazon. Compre a partir de R$ 27,93



9. Este Blu-ray de "Cidadao Kane", clássico dos filmes clássicos dirigido por Orson Welles. Compre a partir de R$ 24,90.



10. Blu-ray de "Jogador Nº 1″, ótimo filme dirigido por Steven Spielberg. Compre a partir de R$ 19,90

