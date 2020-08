Série de Anthony Bourdain será exibida pela CNN

Morto em 2018, o chef Anthony Bourdain, fez inúmeras séries especiais sobre gastronomia. Uma delas volta ao ar no Brasil a partir de setembro.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A CNN Brasil estreia "Anthony Bourdain – Lugares Desconhecidos" em 6 de setembro, às 18h30. A série, apresentada sempre aos domingos, tem agora a apresentação do chef paulista André Mifano.

O primeiro episódio será ambientado em Lyon, na França.