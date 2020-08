Para maratonar: 5 filmes de Quentin Tarantino disponíveis na Amazon Prime

Quando surge a pergunta "qual é o maior diretor de cinema da atualidade?" o nome de Quentin Tarantino é quase sempre lembrado. Os filmes do cineasta americano, que começou a carreira como atendente de videolocadora, são conhecidos por seu equilíbrio perfeito entre violência, humor, música e referências ao universo pop.

Tarantino é um fenônemo raro na indústria, capaz de agradar simultaneamente à crítica (ele já ganhou a Palma de Ouro, no Festival de Cannes) e ao público (filmes como 'Django Livre' arrecadaram mais de 2 bilhões de reais em bilheteria).

Se você já conhece ou ainda deseja conhecer o universo tarantinesco, fique atento à listinha que preparamos para vocês com 5 filmaços desse mestre contemporâneo da Sétima Arte que estão disponíveis na Amazon Prime:

Pulp Fiction (1994)

Reprodução / Miramax Films

Um clássico instantâneo. Desde que foi lançado, em 1994, 'Pulp Fiction' passou a figurar em praticamente todas as listas de melhores filmes de todos os tempos. O drama policial estrelado por Uma Thurman foi o responsável por dar a Tarantino a prestigiosa Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, e ressucitar a carreira de John Travolta, que andava meio esquecido na época.

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Reprodução / Miramax Films

Uma Thurman está de volta, dessa vez como a "A Noiva". Ela promete vingança contra o seu ex-chefe, Bill, que tentou matá-la no dia de seu casamento, quando estava grávida. Em 'Kill Bill' Tarantino homenageia diversos gêneros orientais, como os filmes de samurai, de kung fu e o anime. A trilha sonora é um destaque à parte.

Kill Bill: Volume 2 (2004)

Reprodução / Miramax Films

Originalmente concebido para ser um único filme, 'Kill Bill' acabou sendo dividido em dois por causa de sua longa duração (mais de 4 horas, no primeiro corte). A segunda parte não deixa a peteca cair e apresenta alguns dos momentos mais inspirados de Tarantino como diretor.

Bastardos Inglórios (2009)

Reprodução / Universal Pictures

Quando você pensa que já viu tudo sobre a 2ª Guerra Mundial, vem Tarantino com seu monumental 'Bastardos Inglórios' para subverter – com muito humor – a História. O filme foi indicado a 8 Oscars e foi o responsável por fazer toda uma nova geração se apaixonar pelo universo absurdo do diretor.

Os Oito Odiados (2015)

Reprodução / The Weinstein Company

Tarantino é um apaixonado por westerns e não poderia passar a carreira sem dirigir os seus próprios filmes do gênero. Primeiro veio 'Django Livre', em 2012, e depois 'Os Oito Odiados', em 2015. Para compor a trilha sonora do segundo, Tarantino convidou ninguém menos que o maestro italiano Ennio Morricone, autor da música de 'Três Homens em Conflito' e 'Era uma vez no Oeste'.