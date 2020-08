Netflix anuncia série live-action de 'Resident Evil'

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (27), que vai lançar uma série live-action de "Resident Evil", da aclamada saga de jogos da Clapcom.

"Sejam bem-vindos a New Raccoon City. Resident Evil, minha nova série baseada em um dos jogos de terror mais famosos do mundo, contará uma história inédita em 8 episódios de 1 hora cada. Se eu não for mordida antes, volto aqui assim que tiver datas", anunciou a plataforma de streaming nas redes sociais.

A série terá Andrew Nabb (Supernatural) como showrunner e produtor executivo. Confira a sinopse oficial da produção:

"Resident Evil contará uma nova história a partir de duas cronologias: na primeira, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billie percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo.

Já na segunda cronologia, mais de dez anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros: pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai."

O jogo já foi adaptado para o cinema e ganhou uma franquia de seis filmes, o último foi lançado em 2017.