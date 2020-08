Quase 30 anos após o lançamento, música do Nirvana usada no trailer de 'The Batman' dispara em vendas

O trailer de "The Batman", divulgado no fim de semana, fez sucesso nas redes sociais e deixou os fãs ansiosos. Mas não foi só o filme que repercutiu. A música utilizada no vídeo, "Something in the Way", do Nirvana, disparou em vendas nas plataformas digitais.

A faixa foi lançada em 1991 no álbum "Nevermind". Ela agora está na 19ª posição das 200 mais vendidas do iTunes e em 23ª na Amazon Music.

O trailer mostra a nova encarnação do Batman, vivido por Robert Pattinson. O longa tem estreia marcada para 1º de outubro de 2021. Confira: