Mulher-Maravilha ganha HQ inspirada em João Pessoa, na Paraíba

A mais recente história em quadrinhos da Mulher-Maravilha, célebre heroína da DC Comics, traz uma aventura muito brasileira.

Intitulada Wonder Woman Annual #4, a HQ foi lançada neste mês nos Estados Unidos, e está disponível em inglês para leitura online. O preço exibido no site da DC é de US$ 4,99 – cerca de R$ 27,80.

O enredo é escrito pelo norte-americano Steve Orlando e ilustrado pelo artista brasileiro Jack Herbert, natural da Paraíba. E, para combinar, a super-heroína visita uma cidade muito inspirada em João Pessoa, capital do Estado.

Na história, a Mulher-Maravilha descobre que uma enigmática cidade habitada por guerreiras amazonas no litoral brasileiro está presa em uma bolha de energia por um feitiço e parte em seu resgate.

Embora o nome da cidade não seja mencionado na HQ, Herbert admitiu que usou lugares reais de João Pessoa como referência para os cenários, como a Igreja do Carmo, o Hotel Tambaú, o Liceu Paraibano e o Mercado de Tambaú, pontos conhecidos pelos pessoenses.

