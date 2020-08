Grey's Anatomy e The Good Doctor: ABC faz anuncio sobre novas temporadas das séries

A ABC confirmou que as novas temporadas de “Grey's Anatomy” e “The Good Doctor” não estrearão em setembro, segundo o Carter Matt. Devido à pandemia de covid-19, as coisas estão sempre sujeitas a mudanças, mas todos os sinais apontam que os programas podem voltar, no mínimo, em novembro.

Séries com roteiro tendem a ter ao menos quatro ou cinco episódios antes de começar a ir ao ar. Nenhum desses programas começou a produção ainda, e o mesmo vale para outras séries, como “Station 19”.

A protagonista de “Grey's Anatomy”, Ellen Pompeo, usou o Twitter para anunciar que os atores já estão prontos para iniciar as gravações dos novos capítulos e colocar em prática o novo roteiro.

We are almost ready to start shooting!! https://t.co/ZeBwuovfNu — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) August 27, 2020

De acordo com o site Nova Mulher, o elenco e a equipe por trás das câmeras passarão por testes regulares de covid-19. Na nova trama, uma série de histórias acontecerão paralelamente e se conectarão entre si.

Este tipo de filmagem possibilita trocar e mudar a ordem de episódios em caso de mais uma interrupção das gravações devido à pandemia.