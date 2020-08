Edição limitada: disco de estreia do Iron Maiden será relançado em vinil transparente

O Iron Maiden, uma das bandas de heavy metal mais influentes e bem-sucedidas da história da música, anunciou que vai relançar em vinil o seu aclamado álbum de estreia: será uma edição "limitadíssima com um disco transparente cristalino", segundo divulgou a NME e o site oficial da banda.

O relançamento faz parte das comemorações de 40 anos do álbum, que foi lançado originalmente em 1980. Autointitulado 'Iron Maiden', o primeiro disco dos ingleses apresentou ao mundo clássicos como 'Prowler' e ‘Phantom Of The Opera', alcançando o quarto lugar nas paradas do Reino Unido.

Nessa época, os vocais do Maiden ainda estavam a cargo de Paul Di'Anno, membro original da banda; Bruce Dickinson só substituiria Di'Anno a partir do terceiro álbum da 'donzela de ferro', o também aclamado 'The Number of the Beast'.

O disco só será lançado oficialmente no dia 10 de outubro, mas já é possível reservar uma cópia na pré-venda do site da Amazon no Reino Unido por 23 libras (ou 170 reais, na cotação atual da nossa moeda).