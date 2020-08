Stephen King: 5 filmes baseados em obras do mestre do terror disponíveis na Netflix e Amazon Prime

Stephen King: muita gente sente calafrios só em ouvir o nome do escritor americano, internacionalmente reconhecido como o 'mestre do terror'. Não é pra menos: histórias aterrorizantes como 'Carrie: a estranha' e 'O Iluminado' saíram todas da mente fértil do autor, que já vendeu mais de 350 milhões de livros.

Muita gente também entra em contato com o universo de King através do Cinema: não são poucas as adaptações das suas obras para o universo audiovisual, afinal: esse simpático senhor de 72 anos já publicou mais de 61 romances e 200 contos. Preparamos abaixo uma lista com 5 filmes baseados em sua prólifica obra disponíveis nos serviços de streaming:

Cujo (1983)

Reprodução / PSO International

Todos amam filmes de cachorro, certo? Mas não é nada disso que você está pensando… Cujo, um adorável São Bernardo, é mordido por um morcego infectado com o vírus da raiva e passa a perseguir uma mãe e um filho presos dentro de um carro… Haja coração! Disponível na Netflix.

It: a coisa (2017)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Esse dispensa maiores apresentações. Quem nunca viu os memes de um assustador palhaço chamando uma criancinha pra conversar dentro de um cavernoso buraco de esgoto? Cruz-credo! Disponível na Amazon Prime.

A hora da zona morta (1983)

Reprodução / De Laurentiis Entertainment Group

Parceria entre o cultuado diretor canadense David Cronemberg e Stephen King, 'A hora da zona morta' conta a histótia de um professor de literatura que estava prestes a se casar quando sofre um acidente de carro e fica cinco anos em coma. Ao recuperar a consciência, descobre que perdeu a sua carreira e a sua noiva mas, em compensação, ganhou poderes paranormais que o permitem prever o futuro. Assim, ele pode alterar o curso dos acontecimentos, o que gera um dilema: interferir ou sofrer sozinho, sabendo das tragédias que estão por acontecer. Disponível na Netflix.

O apanhador de sonhos (2003)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

'O apanhador de sonhos' combina dois gêneros que Stephen King domina com maestria: o terror e a ficção científica. Com atuação de Morgan Freeman e música-tema de Donna Summer, o filme conta a história de um grupo de quatro amigos que se depara com uma invasão de Aliens parasitários. Eca! Disponível na Amazon Prime.

'À espera de um milagre' (1999)

Reprodução / Universal Pictures

Nem só de terror vive a prolífica mente de Stephen King. Estrelado por Tom Hanks, 'À espera de um milagre é um dos filmes mais adorados de todos os tempos, por tratar de forma humana a vida de presidiários que aguardam a sua execução no infame 'corredor da morte', nos Estados Unidos de 1935. O filme foi indicado a 4 Oscars, incluindo melhor filme. Preparem os lenços… Disponível na Netflix.