SP lança novos editais de fomento à projetos culturais; veja detalhes

O governo estadual lançou, nesta quarta-feira (26), os últimos oito editais de fomento à cultura do programa ProAC Expresso 2020. No total, serão investidos R$ 177 milhões em 4,8 mil projetos na área fortemente afetada pela pandemia de covid-19.

A expectativa, segundo dados da FGV (Fundação Getúlio Vargas), é que o apoio estimule a geração de 53,8 mil postos de trabalho, a um impacto econômico de R$ 266 milhões. “Pretendemos, com esta iniciativa, criar condições para que a retomada do setor seja mais acelerada do que as estimativas que temos hoje", afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

Os projetos podem ser inscrever na plataforma Prosas – segundo a gestão João Doria (PSDB), metade dos projetos serão do interior e do litoral e um a cada cinco entre os contemplados serão artistas iniciantes. Estão inclusos trabalhos de audiovisual, teatro, dança, conteúdo infanto-juvenil, circo, música, ações culturais em favelas e comunidades, artes visuais, espaços culturais, cultura popular, tradicional e plural, literatura e eventos.

Os oito novos editais somam R$ 58,3 milhões em investimentos (clique aqui para conferir os valores destinados a cada área cultural). No total, são 35 linhas de incentivo via ProAC Expresso.