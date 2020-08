'Just Dance 2021': as primeiras novas músicas confirmadas para o jogo

Não que fosse surpresa, mas a Ubisoft confirmou nesta quarta-feira (26) o "Just Dance 2021", nova edição da sua franquia de sucesso que coloca o jogador para dançar grandes sucessos da música pop. O título, disponível a partir do dia 12 de novembro, será lançado para Switch, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Já que a edição anual de "Just Dance" é sempre esperada no calendário de lançamentos, fica como novidade algumas das músicas que estarão disponíveis no jogo. São 40 novas faixas, coreografias únicas ou baseadas nas originais.

Nesta quarta, 11 delas foram anunciadas. São elas:

• "Señorita", de Shawn Mendes & Camila Cabello

• "Dance Monkey", de Tones And I

• "Que Tire Pa Lante", de Daddy Yankee

• "Don’t Start Now", de Dua Lipa

• "Temperature", de Sean Paul

• "Feel Special", deTwice

• "Juice", de Lizzo

• "All the good girls go to hell", de Billie Eilish

• "In The Navy", de The Sunlight Shakers

• "Zenit", de Onuka

• "Heat Seeker", de Dreamers

Além de “só dançar”, o jogo retoma alguns modos clássicos, como o Sweat, com rotinas de exercícios, o Kids, com faixas adaptadas aos pequenos, e o Coop, com coreografias para serem feitas em mais de uma pessoa.

O serviço por assinatura Just Dance Unlimited também estará disponível, com 550 músicas de todos os títulos passados da franquia, além de faixas exclusivas. Assista ao trailer de "Just Dance 2021":