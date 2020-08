Grey's Anatomy: Novo ator abre o jogo sobre como Ellen Pompeo é no set da série

Richard Flood, que interpreta Dr. Cormac Hayes em “Grey's Anatomy”, entrará como ator do elenco fixo na 17ª temporada e parece estar bem animado com isso.

Em entrevista ao Metro Reino Unido, ele revelou como é contracenar com a protagonista Ellen Pompeo no set e não poupou elogios.

“É tão bom trabalhar com Ellen, ela é o coração da série. Foi um pouco estranho para mim no início, porque você a vê na TV há muito tempo. Mas você sempre pode ver o quanto ela se preocupa com o programa, o quão comprometida ela está com a importância e autenticidade das histórias. 'É muito admirável. Ela também é ótima para trabalhar porque ela é muito colaborativa. Ela só quer que o show seja o melhor possível. Como atriz, Ellen é exatamente o tipo de pessoa com quem você deseja trabalhar. Presente e envolvente em todos os momentos.”

Na ocasião, Flood também falou sobre a abordagem que a série fará a pandemia de covid-19 que continua assolando o mundo todo.

“Estou muito feliz por estar envolvido com a história do coronavírus. (…) A esperança é que reflita a verdade e que possamos realmente humanizar a questão para o público, porque se você não foi pessoalmente afetado, você está vendo muitos números assustadores, mas eles são apenas números na TV, é muito difícil passar a realidade às pessoas. Espero que as pessoas realmente entendam a luta cotidiana das pessoas na linha de frente, mas também das vítimas”, finalizou.