Ana Paula Arósio retorna com cachê milionário em comercial e internet comemora

Ana Paula Arosio era uma das principais atrizes da televisão quando, após desentendimentos, desistiu de protagonizar a novela "Insensato Coração", que foi ao ar em 2011. Desde então, ela desapareceu do radar e vive longe dos holofotes, que ela conhecia desde a adolescência, quando se tornou modelo.

O hiato terminou na noite da última terça-feira (25), quando Ana apareceu como protagonista de um comercial do banco Santander, exibido em horário nobre. Samantha Schmutz e Robson Nunes abrem a publicidade, fazendo referência à atriz, que foi garota propaganda de uma empresa de telefonia no fim dos anos 1990.

E o impacto foi grande na internet. Os contemporâneos ficaram admirados com o quanto o tempo parece não ter passado para a atriz, que completou 45 anos em julho.

Segundo informações do jornalista Rafael Pessina, do Melhor da Tarde, da Band, o cachê para a artista, que mora atualmente com o marido na Inglaterra, foi de 1 milhão de libras, o equivalente a R$ 8 milhões.

Na publicidade, Ana Paula também brincou com o sumiço de quase dez anos."Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização".

Veja reações:

"É Impressionante como o tempo só te valoriza".

☝🏻

Essa frase nunca serviu tanto para a Ana Paula Arósio😍 pic.twitter.com/MzmBtm2ePS — ✨🔭Drico Eduardo🔭✨ (@DricoEduardo) August 26, 2020

Os brasileiros assistindo televisão e do nada vendo a Ana Paula Arósio depois de mais de 10 anos sumida pic.twitter.com/BLS85P3qnI — cinema, aspirinas e muriçocas (@daniel_nasci7) August 26, 2020

Ana Paula Arósio não envelheceu 1 dia, o que prova que o que envelhece é o convívio social. — celsodossi (@celsodossi) August 26, 2020