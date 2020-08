La Casa De Papel: Novas fotos vazam e uma teoria sobre Tóquio surge

Os ladrões mais famosos da Netflix estão juntos novamente para gravar a quinta e última parte de “La Casa De Papel”! E dessa vez, mais fotos vazaram, assim como uma teoria sobre o fim da série.

Miguel Ángel Silvestre, o novo membro do elenco cujo personagem ainda não foi revelado, apareceu ao lado de Úrsula Corberó, que voltou a ter o mesmo corte que Tóquio usou na primeira temporada da série e revela uma volta no passado por meio de flashbacks.

𝐍𝐄𝐖𝐒: Úrsula Corberó yesterday on set of the fifth and final season of #LaCasaDePapel w/ Miguel Ángel Silvestre. pic.twitter.com/ZCQ2uezqBf

— Úrsula CORBERÓ updates 🌹 (@ucorberoupdates) August 14, 2020