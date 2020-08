'Enola Holmes': Millie Bobby Brown vive irmã de Sherlock Holmes em trailer de novo filme da Netflix

A Netflix revelou, nesta terça-feira (25), o trailer de "Enola Holmes", que conta a história da irmã do detetive Sherlock Holmes, estrelada por Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things".

"Quando sua mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1880 faria. Ela foge para Londres para encontrá-la. Encontrando diversos personagens memoráveis pelo caminho, Enola se acha no meio de uma conspiração que pode alterar o rumo da história política", diz a sinopse oficial do longa.

O elenco conta com Henry Cavill como Sherlock e Helena Bonham Carter, de "Clube da Luta" e "Alice no País das Maravilhas", como a mãe de Enola. O filme estreia em 23 de setembro na Netflix, dirigido por Harry Bradbeer (Killing Eve), com roteiro de Jack Torne (Extraordinário).