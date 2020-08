Diretor diz que se arrepende de ter feito filme sobre Flordelis: 'Me sinto enganado'

Marco Antônio Ferraz dirigiu o filme "Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar", lançado em 2009, que conta a história da hoje deputada federal Flordelis (PSD-RJ). Nesta semana, no entanto, ele revelou que se arrepende de ter feito o longa, após a parlamentar ser acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

O filme conta a história de Flordelis antes de entrar para a política. Ela nasceu na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, tem 44 filhos adotivos e fazia um trabalho para ajudar jovens com problemas com drogas ou vindos do mundo do crime. O elenco conta com nomes grandes como Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Ana Furtado e Leticia Spiller.

A parlamentar foi denunciada nesta segunda-feira (24) como suspeita de ser a mandante do homicídio de seu marido, que foi produtor executivo do filme. Ele foi morto a tiros no dia 16 de junho de 2019.

Em entrevista ao jornal Extra, Marco Antônio Ferraz falou sobre o arrependimento em ter feito o filme. "Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta. Sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora. Estou dilacerado, me sinto enganado. É como se não pudesse confiar em ninguém", disse.

O diretor também falou sobre a relação de Flordelis com o marido. "Ele era louco por ela. Fazia qualquer coisa que ela quisesse ou mandasse. Ele me perguntou o que eu queria que ela vestisse para a pré-estreia e eu disse para contratar um personal stylist. Ele não quis. Pediu que eu comprasse um vestido chique, que dinheiro não seria um problema", relatou.

"Fomos a uma loja de grife e pagamos R$ 2 mil num vestido. Foi um sonho realizado ver aquela mulher, que saiu do morro, ali, chiquérrima e linda. E no fim das contas, tudo isso não passava de uma mentira", completou.