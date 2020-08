5 filmes para relembrar a obra do cineasta Tim Burton

Num dia como o de hoje, em 25 de agosto de 1958, nasceu o cineasta norte-americano Tim Burton. Autor de diversos sucessos, entre eles, “Edward Mãos de Tesoura”, “O Estranho Mundo de Jack”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “Alice no País das Maravilhas”, Tim Burton tem como marca de seus filmes aspectos góticos, fantasiosos, excêntricos ou sombrios.

O cineasta é enormemente influenciado pelos livros de Edgar Allan Poe, pelos filmes de terror de baixo-orçamento de Edward D. Wood, Jr. (que posteriormente ganhou uma cinebiografia de Burton e por trabalhos de os notórios atores Vincent Price e Christopher Lee, que também trabalharam com ele. Os trabalhos mais recentes de Burton são os sucessos O Lar das Crianças Peculiares, de 2016, e o live-action de Dumbo, lançado em 2019.

Para marcar a data e relembrar a obra de Tim Burton, selecionamos 5 de seus filmes mais elogiados pelo público e pela crítica disponíveis no site de comércio eletrônico da Amazon. Confira:

1. Edward Mãos de Tesoura





Edward é a criação de um velho inventor, que veio a falecer antes de ter chance de terminar seu último trabalho, um jovem artificial de carne e osso, deixando-o sem nenhuma das mãos e completamente sozinho, na mansão sombria onde somente os dois moravam. No lugar das mãos existiam enormes tesouras com as quais Edward esculpia e cuidava do jardim da mansão. Compre a partir de R$ 42,05.

2. O Lar das Crianças Peculiares





Quando seu querido avô falece deixando pistas sobre um lugar mágico, Jacob viaja para uma ilha galesa e encontra um orfanato abandonado. Lá, o mistério e o perigo se aprofundam quando ele começa a conhecer o local e os seus moradores: crianças com poderes especiais conhecidas como peculiares e a Senhorita Peregrine, uma peculiar que comanda o orfanato e cuida dos jovens. Jacob também conhece os acólitos e etéreos, inimigos poderosos de seus novos amigos, e, em última análise, descobre que apenas a sua própria peculiaridade especial pode salvá-los. Compre a partir de R$ 37,80.

3. Beetlejuice





Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia. Compre a partir de R$ 94,15.

4. O Estranho Mundo de Jack





Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de sua leal namorada Sally ser contra, o Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que Sally estava certa o tempo todo. Compre a partir de R$ 19,99.

5. Dumbo





Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está passando por grandes dificuldades, e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme: voar. Compre a partir de R$ 145,72.

