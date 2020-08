SP-Arte Viewing Room: maior feira de arte da América Latina começa 1ª edição online

Na internet, não há fronteiras. Por isso, o ambiente online tem sido também uma oportunidade para eventos físicos democratizarem seu acesso. Como a SP-Arte Viewing Room, a primeira edição virtual da feira de arte e design que ocorre anualmente no Pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo. Ela começa nesta segunda-feira (24) e pode ser acessada por qualquer pessoa até domingo (30).

Ao todo, 136 expositores participam da programação. São galerias de arte e design expoentes no mercado nacional e internacional, editoras, coletivos e projetos artísticos independentes. Entre as obras, há fotografias, vídeos, pinturas, esculturas, mobiliário e outros objetos que dissolvem as barreiras entre o que é design e arte.

















Na página de cada galeria, o visitante pode conferir até 30 obras de um ou mais artistas. Áudios e vídeos dão suporte ao projeto expositivo conduzido virtualmente. Para quem quer comprar algo, o contato com as galerias é facilitado.

Há expositores conhecidos do mercado e habituais da feira, como as galerias Continua (San Gimignano), Fortes D’Aloia & Gabriel (São Paulo), Vermelho (São Paulo), e estúdios Carpenters Workshop Gallery (Londres) e ETEL (São Paulo). Por outro lado, estreiam na plataforma projetos frescos, como HOA, inaugurado ainda esse ano pela multiartista Igi Lola Ayedun.

A programação vai além das obras, cuja curadoria traz uma diversidade de olhares e suportes artísticos. Também há debates online, entrevistas com artistas e curadores, apresentação de trabalhos, aulas, entre outras atividades. É possível acompanhar tudo em www.sp-arte.com.