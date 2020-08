Sepultura recebe Alex Skonick, do Testament, em live nesta quarta

O Sepultura recebe nesta quarta-feira um convidado de peso para suas sessões de live. A Sepulquarta recebe o guitarrista Alex Skonick, do Testament a partir das 16h15 deste dia 26.

Andreas Kisser e Paulo Xisto conversam ao vivo com Skonick, que também é conhecido por projeto solo paralelo em que se dedica ao jazz.

A banda brasileira também destaca apoio ao projeto Parada Pela Solidariedade nesta edição da live. O projeto, do produtor cultural Heitor Werneck, é ligado à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

Durante a pandemia, a campanha arrecada recursos para a compra de cestas básicas, itens de proteção, kits de higiene pessoal e limpeza às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade em meio à pandemia. .

A audiência poderá colaborar por meio do QR Code exibido na tela ao vivo, e que continuará no site do Sepultura.