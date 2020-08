Robert Pattinson e Nirvana: confira o trailer do novo 'Batman'

Caiu na rede o trailer de 'The Batman', o novo filme da franquia do homem-morcego. O vídeo, exibido originalmente no sábado durante a convenção online DC FanDome, mostra Robert Pattinson – conhecido por viver o vampiro Edward na saga Crepúsculo – no papel do super-herói.

Ao som de 'Something in the Way', faixa de encerramento de 'Nevermind', disco clássico do Nirvana lançado em 1991, o trailer possui uma atmosfera sombria, que parece que vai dar o tom do filme.

O filme, dirigido por Mett Reeves, foir orçado em 200 milhões de dólares e tem previsão de lançamento para 2021. A Warner Bros. Pictures, distribuidora do filme, ainda não divulgou qual será o título de "The Batman" no Brasil.

A trilha sonora do longa ficará a cargo do compositor Michael Giacchino, ganhador do Oscar por 'Viva: a vida é uma festa.' Confira o trailer abaixo: