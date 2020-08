Queen e Adam Lambert vão lançar álbum com músicas ao vivo

Queen lançará seu primeiro álbum com o vocalista Adam Lambert. O disco vai reunir 20 músicas que tiveram destaque nas turnês mundiais, selecionadas pela banda.

"Queen + Adam Lambert Live Around the World" estará disponível mundialmente no dia 2 de outubro nas plataformas digitais, e também em formato de vinil e DVD, com alguns dos shows ao vivo.

"Depois de ter se apresentado no mundo todo para fechar com 4 milhões de seguidores obstinados, estamos trazendo o espetáculo e a emoção de suas apresentações ao vivo para mais perto de casa com o lançamento de seu primeiro álbum ao vivo!", escreveu Adam Lambert em sua conta do Twitter.