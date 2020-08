Paulo Coelho x Jose Luis Borges: um clássico Brasil e Argentina onde ganham os leitores

Hoje, 24 de agosto é um dia curioso para a literatura do Brasil e da Argentina, dois países vizinhos que, tradicionalmente, são rivais históricos na maioria das competições esportivas, principalmente no futebol. Hoje, os dois países podem celebrar juntos o nascimento de dois de seus maiores escritores. Os autores Paulo Coelho e Jorge Luis Borges nasceram no mesmo dia – um aqui outro lá.

Pelo lado portenho, em 1899, nasceu Borges, considerado um dos maiores nomes da literatura argentina. Em 1947, pelo lado brasileiro, nasceu Paulo Coelho, um dos autores mais vendidos no mundo, com livros traduzidos em diversas línguas e diversos prêmios e condecorações internacionais.

Para marcar a data, selecionamos 6 das principais obras (três de cada um) dos autores para você ler ou reler. Confira:

1. O Aleph, por Jorge Luis Borges







Em sua maioria, "as peças deste livro correspondem ao gênero fantástico", esclarece o autor no epílogo da obra. O livro se abre com "O imortal", onde temos a típica descoberta de um manuscrito que relatará as agruras da imortalidade. E se fecha com "O aleph", para o qual Borges deu a seguinte "explicação" em 1970: "O que a eternidade é para o tempo, o aleph é para o espaço". Compre a partir de R$ 38,82.

2. História universal da infâmia, por Jorge Luis Borges







Antes de tudo, este é um livro divertido e inteligentíssimo, guardando surpresas para o leitor a cada frase. Sendo um exercício de aprendizagem para o autor, que se iniciava na arte da narrativa curta no começo da década de 1930, é ao mesmo tempo um texto de livre experimentação, uma vez que nele Borges se permite ousadias de invenção sobre histórias alheias e próprias, em larga medida inspirado pelas releituras de Stevenson, pela prosa de Marcel Schwob, pelos filmes iniciais de Josef von Sternberg, além da pintura, estimulado, quem sabe, por sua amizade com os pintores Xul Solar e Pedro Figari. Compre a partir de R$ 30,90.

3. O livro dos seres imaginários, por Jorge Luis Borges







Ordenados alfabeticamente, como nas enciclopédias que tanto fascinavam Borges, desfilam diante do leitor os estranhos seres deste "manual de zoologia fantástica" (título da primeira edição desta obra, que saiu em 1957), sustentados pela complexa erudição borgiana, avalizada por seu domínio tanto das línguas clássicas como das modernas. Compre a partir de R$ 199,90.

4. O alquimista, por Paulo Coelho







Paulo Coelho já inspirou mais de 200 milhões de leitores por todo o mundo com este romance. Esta história é sobre um jovem pastor da Andaluzia chamado Santiago que viaja de sua cidade natal na Espanha para o deserto do Egito em busca de um tesouro escondido perto das Pirâmides. Ao longo do caminho, ele encontra uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista, que lhe indicam a direção para a sua busca. Compre a partir de R$ 23,90.

5. O diário de um mago, por Paulo Coelho







Parte história de aventura, parte guia de autoconhecimento, este livro oferece a combinação perfeita de encantamento e inspiração. Publicado em 150 países e traduzido para mais de setenta idiomas, é uma das obras mais importantes de Paulo Coelho. É nela que o autor expõe sua filosofia humanista e introduz a profundidade de sua busca. Compre a partir de R$ 17,00.

6. Veronika decide morrer, por Paulo Coelho







Em uma história em que tudo parecia estar no caminho certo, o autor traça o destino de Veronika com infinito cuidado, tecendo o mistério de sua decisão de tirar a própria vida e cometer suicídio. No entanto, ela não morre: acorda num hospital psiquiátrico com a perspectiva médica de ter, no máximo, apenas mais uma semana de vida. O que a protagonista passa a enfrentar, então, é um jogo de espera e um mundo estranho que a levam a reavaliar sua decisão. Compre a partir de R$ 24,42.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.