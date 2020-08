Música de Manu Gavassi e Gloria Groove chega ao ranking mundial do Spotify

A parceria entre Manu Gavassi e Gloria Groove está dando o que falar! O clipe de "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", lançado na sexta-feira (21), já alcançou mais de 6 milhões de visualizações no YouTube e a faixa chegou ao ranking mundial do Spotify.

A canção já é a terceira mais ouvida do Brasil, atrás do funk "Oh Juliana", de MC Niack, e "Investe em Mim", de Jonas Esticado. Dois dias após o lançamento, "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim" ocupava a 187ª posição no ranking internacional, na frente de artistas como Jason Derulo.

Veja também:

Filme produzido por alunos da rede pública do Rio vence festival

SP-Arte Viewing Room: maior feira de arte da América Latina começa 1ª edição online

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"Que lindo viver isso ao seu lado, Gloria Groove, nada é por acaso e sempre soube que esse nosso encontro, de fato, não era. Te admiro imensamente", escreveu Manu em suas redes sociais. "Ninguém faz nada sozinho, e sou muito grata as pessoas que cruzam meu caminho e que me inspiram todos os dias", completou.

O clipe de cerca de 10 minutos mostra Manu Gavassi interpretando a diretora do clipe, Malu Gabatti. O ex-namorado da cantora, Chay Suede, também aparece no vídeo com a atual, Laura Neiva.