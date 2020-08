Morre aos 64 anos Jack Sherman, ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers

O guitarrista Jack Sherman, que tocou no primeiro álbum da banda Red Hot Chili Peppers e co-escreveu várias das primeiras canções do grupo, morreu aos 64 anos, anunciou o grupo neste sábado (22). O Chili Peppers não mencionou a causa da morte.

"Nós, da família RHCP, gostaríamos de desejar a Jack Sherman uma passagem tranquila para os mundos do além, pois ele veio a falecer," disse a conta do Chili Peppers no Twitter. "Jack tocou no nosso álbum de estreia e na nossa primeira turnê dos EUA."

A banda norte-americana prestou mais homenagem em um segundo tuíte, dizendo: "ele era um cara único e nós o agradecemos por todos os momentos bons, ruins e intermediários."

Jack Sherman foi o segundo de diversos guitarristas que passaram pela banda ao longo dos anos, substituindo Hillel Slovak no primeiro álbum do grupo. Ele tocou no Red Hot Chili Peppers em 1984, fez uma turnê e co-escreveu algumas músicas para o álbum seguinte, "Freaky Styley", de 1985.

